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МИД Турции: Западный мир теряет свои центральные позиции

МИД Турции: Западный мир теряет свои центральные позиции В мире происходит окончательная трансформация международной системы, в рамках которой западный мир теряет свои центральные позиции.
В регионе
29 июля 2023 г. 14:40
МИД Турции: Западный мир теряет свои центральные позиции

В мире происходит окончательная трансформация международной системы, в рамках которой западный мир теряет свои центральные позиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

"Наступили дни, знаменующие собой окончательную трансформацию международной системы. Возникает новое геополитическое и геоэкономическое уравнение, и Азия находится в самом его центре. В то время как западный мир теряет свои центральные позиции, мы видим, что центр мировой политики смещается на восток, к нашим исконным землям", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: “Qərb dünyası mərkəz mövqeyini itirir”

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