МИД Турции: Западный мир теряет свои центральные позиции

В мире происходит окончательная трансформация международной системы, в рамках которой западный мир теряет свои центральные позиции.

В мире происходит окончательная трансформация международной системы, в рамках которой западный мир теряет свои центральные позиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

"Наступили дни, знаменующие собой окончательную трансформацию международной системы. Возникает новое геополитическое и геоэкономическое уравнение, и Азия находится в самом его центре. В то время как западный мир теряет свои центральные позиции, мы видим, что центр мировой политики смещается на восток, к нашим исконным землям", - подчеркнул он.