МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за задержания турецких журналистов

МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за задержания турецких журналистов во Франкфурте-на-Майне.

МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца из-за задержания турецких журналистов во Франкфурте-на-Майне.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

"Задержание без каких-либо оснований представителей франкфуртского бюро газеты Sabah немецкой полицией сегодня, 17 мая, является актом преследования и запугивания турецкой прессы. Мы решительно осуждаем этот гнусный акт. Наша жесткая реакция доведена до сведения посла Германии в Анкаре, который сегодня был вызван в министерство", - говорится в заявлении.

16.08

Германская полиция провела обыски в офисе турецкой газеты Sabah во Франкфурте, задержав представителя издания в ФРГ Исмаила Эреля и главного редактора Джемиля Албая.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Согласно информации, полученной от источников газеты Sabah, полиция провела обыски в домах Эрела и Албая, а также в Европейском офисе издания, конфисковав компьютеры и телефоны.

Дипломатические источники в Анкаре сообщили, что в Турции назвали неприемлемым задержание журналистов в свете защиты свободы слова, и данная позиция доведена до сведения германских властей.

"Протест в связи с инцидентом выражен как в Анкаре, так и в Берлине. Подобное обращение с журналистами неприемлемо. Переговоры с властями Германии с целью освобождения сотрудников СМИ продолжаются", - сообщили источники.

В ситуацию вмешались Министерство иностранных дел Турции и профсоюзы.