МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане

Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за начавшимися 2-3 января акциями протеста в Казахстане, которые уже привели к отставке правительства.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства.
"Мы придаем большое значение стабильности в дружественном Казахстане. Желаем мира и спокойствия братскому казахскому народу. Считаем, что казахстанские власти справятся с этим кризисом. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в событиях, в том числе сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.