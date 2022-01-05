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МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане

МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за начавшимися 2-3 января акциями протеста в Казахстане, которые уже привели к отставке правительства.
В регионе
5 января 2022 г. 14:51
МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане
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Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за начавшимися 2-3 января акциями протеста в Казахстане, которые уже привели к отставке правительства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства.

"Мы придаем большое значение стабильности в дружественном Казахстане. Желаем мира и спокойствия братскому казахскому народу. Считаем, что казахстанские власти справятся с этим кризисом. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в событиях, в том числе сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry comments on protests in Kazakhstan
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