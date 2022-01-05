МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане

Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за начавшимися 2-3 января акциями протеста в Казахстане, которые уже привели к отставке правительства.

Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за начавшимися 2-3 января акциями протеста в Казахстане, которые уже привели к отставке правительства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства.

"Мы придаем большое значение стабильности в дружественном Казахстане. Желаем мира и спокойствия братскому казахскому народу. Считаем, что казахстанские власти справятся с этим кризисом. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в событиях, в том числе сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.