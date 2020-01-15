МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре в связи с задержанием в Каире четырех сотрудников агентства Anadolu, сообщает Report со ссылкой на данное агентство.
Внешнеполитическое ведомство осудило действия Каира и призвало к немедленному освобождению сотрудников агентства.
Отмечается, что Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.
Ранее Anadolu сообщило, что египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых один гражданин Турции.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости