МИД Турции требует у Китая объяснений по поводу пожара в Синьцзяне

Министерство иностранных дел Турции запросило у официального Пекина разъяснения по поводу пожара, произошедшего в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Министерство иностранных дел Турции запросило у официального Пекина разъяснения по поводу пожара, произошедшего в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

"С глубокой скорбью мы узнали о количестве погибших и пострадавших в результате пожара, произошедшего в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Урумчи. Приносим свои соболезнования в связи с этим печальным инцидентом и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Ждем разъяснений общественности о причине пожара", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что по сообщениям китайских СМИ, 24 ноября около 18:00 в жилом комплексе в Тянь-Шане, центральный район Урумчи, произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек, еще 9 пострадали. Местные жители рассказали, что людям не разрешали покидать жилой комплекс на длительное время. Вероятно, дом был закрыт на карантин.