МИД Турции: США предложили создать в Сирии зону безопасности

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ США предложили Турции создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, чтобы избежать столкновения турецких и американских военных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели накануне в Париже переговоры на полях встречи по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия.

"Тиллерсон предложил сформировать 30-километровую "зону безопасности". Сказал, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии. Я заявил ему, что вооруженная поддержка YPG со стороны США должна быть прекращена ", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

По его словам, он довел до сведения Тиллерсона, что Турция "ответит на провокации в Сирии, если они будут".