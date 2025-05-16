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Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле

Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12.30 в Стамбуле.
В регионе
16 мая 2025 г. 11:33
Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле

Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения трехсторонней встречи в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

США на переговорах с Россией будет представлять директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, сообщает агентство Reuters.

09.56

Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12.30 в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник МИД Турции.

Источник также сообщил, что встреча делегаций Турции, США и Украины пройдет до встречи с участием российской делегации, она должна начаться в 10.45.

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