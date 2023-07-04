О нас

МИД Турции сообщил о повышении уровня дипотношений с Египтом до послов

МИД Турции сообщил о повышении уровня дипотношений с Египтом до послов Турция и Египет спустя 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения, выведя их на уровень послов.
В регионе
4 июля 2023 г. 11:13
МИД Турции сообщил о повышении уровня дипотношений с Египтом до послов

Турция и Египет спустя 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения, выведя их на уровень послов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Турции.

"Турецкая Республика и Арабская Республика Египет объявляют о выведении дипломатических отношений между двумя странами на уровень послов. Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена", - говорится в сообщении.

МИД Египта подтвердил информацию о повышении дипломатических отношений с Турцией до уровня послов. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

"Арабская Республика Египет и Турецкая Республика объявляют о повышении дипломатических отношений до уровня послов. Египет назначает своим послом в Анкаре Амра аль-Хамами. <...> Этот шаг направлен на восстановление дипотношений между странами и отражает их общую решимость работать над укреплением двустороннего сотрудничества на благо египетского и турецкого народов", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye increasing level of diplomatic relations with Egypt to envoys

Самое важное

Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
3 июля 2023 г. 16:42
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
3 июля 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
3 июля 2023 г. 11:16
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi