МИД Турции: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Анкарой на пути в НАТО

Швеция и Финляндия пока не выполнили все обязательства перед Анкарой в контексте диалога о вступлении этих стран в НАТО, следующая встреча по реализации договоренностей будет критически важной.

Швеция и Финляндия пока не выполнили все обязательства перед Анкарой в контексте диалога о вступлении этих стран в НАТО, следующая встреча по реализации договоренностей будет критически важной.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Обе страны предприняли определенные шаги, но на текущем этапе трудно говорить, что они выполнили свои обязательства. Шаги недостаточны", - цитирует министра во вторник газета Yeni Şafak.

Чавушоглу напомнил, что ранее в Хельсинки прошло трехстороннее заседание по вопросам практической реализации условий меморандума, подписанного в июне Турцией, Финляндией и Швецией. Меморандум предполагает ряд шагов, которые позволят двум странам учесть требования Анкары и вступить в альянс.

"Теперь такое заседание пройдет в Стокгольме. Это будет критически важная встреча с точки зрения реализации будущих конкретных шагов. Будет обсуждаться меморандум, что было сделано, а что предстоит сделать. Будет подготовлен отчет и проведена повторная оценка (хода урегулирования разногласий между сторонами)", - сказал Чавушоглу.