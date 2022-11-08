МИД Турции: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Анкарой на пути в НАТО

Швеция и Финляндия пока не выполнили все обязательства перед Анкарой в контексте диалога о вступлении этих стран в НАТО, следующая встреча по реализации договоренностей будет критически важной.
"Обе страны предприняли определенные шаги, но на текущем этапе трудно говорить, что они выполнили свои обязательства. Шаги недостаточны", - цитирует министра во вторник газета Yeni Şafak.
Чавушоглу напомнил, что ранее в Хельсинки прошло трехстороннее заседание по вопросам практической реализации условий меморандума, подписанного в июне Турцией, Финляндией и Швецией. Меморандум предполагает ряд шагов, которые позволят двум странам учесть требования Анкары и вступить в альянс.
"Теперь такое заседание пройдет в Стокгольме. Это будет критически важная встреча с точки зрения реализации будущих конкретных шагов. Будет обсуждаться меморандум, что было сделано, а что предстоит сделать. Будет подготовлен отчет и проведена повторная оценка (хода урегулирования разногласий между сторонами)", - сказал Чавушоглу.