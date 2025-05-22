МИД Турции: С 2023 года совершено более 850 преступлений на почве ненависти к исламу

С января 2023 года перед посольствами стран-членов Организации исламского сотрудничества в Европе было совершено более 850 преступлений на почве ненависти, включая сожжение Корана.
Как сообщает
Он отметил, что исламофобия достигла тревожного уровня во всем мире, и в частности на Западе.
Глава Управления по делам религии Али Эрбаш подчеркнул, что ислам выдается в мире за "устрашающую" религию.
"Ненависть к исламу растет с каждым днем. К сожалению, распространение ненавистнических высказываний под видом свободы выражения негативно влияет на многих людей", - указал он.