МИД Турции: С 2023 года совершено более 850 преступлений на почве ненависти к исламу

С января 2023 года перед посольствами стран-членов Организации исламского сотрудничества в Европе было совершено более 850 преступлений на почве ненависти, включая сожжение Корана.

С января 2023 года перед посольствами стран-членов Организации исламского сотрудничества в Европе было совершено более 850 преступлений на почве ненависти, включая сожжение Корана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Бурханеттин Дуран на церемонии открытия Центра и института по борьбе с исламофобией в Анкаре.

Он отметил, что исламофобия достигла тревожного уровня во всем мире, и в частности на Западе.

Глава Управления по делам религии Али Эрбаш подчеркнул, что ислам выдается в мире за "устрашающую" религию.

"Ненависть к исламу растет с каждым днем. К сожалению, распространение ненавистнических высказываний под видом свободы выражения негативно влияет на многих людей", - указал он.