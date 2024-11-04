МИД Турции распространил заявление по ситуации в Судане

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением о политической напряженности в Судане и возникшем в результате гуманитарном кризисе.
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Отмечается необходимость незамедлительного обеспечения прекращения огня и создания атмосферы мира и стабильности. В заявлении содержится призыв к немедленному принятию мер для возвращения перемещенных лиц в свои дома и беспрерывного предоставления гуманитарной помощи.
В документе говорится, что Турция решительно поддерживает суверенитет, независимость, территориальную целостность и единство Судана, а также продолжит оказывать необходимую гуманитарную помощь для облегчения страданий суданского народа.