МИД Турции распространил заявление по ситуации в Судане

Бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, представляющий оппозицию, лидирует во втором туре выборов президента Молдовы с результатом 52,02%.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением о политической напряженности в Судане и возникшем в результате гуманитарном кризисе.

Как сообщает Report , в заявлении министерства подчеркивается, что турецкая сторона глубоко обеспокоена гуманитарной ситуацией в Судане и нападениями на гражданское население в провинции Аль-Джазира, противоречащими гуманитарному праву.

Отмечается необходимость незамедлительного обеспечения прекращения огня и создания атмосферы мира и стабильности. В заявлении содержится призыв к немедленному принятию мер для возвращения перемещенных лиц в свои дома и беспрерывного предоставления гуманитарной помощи.

В документе говорится, что Турция решительно поддерживает суверенитет, независимость, территориальную целостность и единство Судана, а также продолжит оказывать необходимую гуманитарную помощь для облегчения страданий суданского народа.