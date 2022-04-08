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МИД Турции: Мы активно поддерживаем усилия по установлению мира и стабильности в регионе

МИД Турции: Мы активно поддерживаем усилия по установлению мира и стабильности в регионе Министерство иностранных дел Турции прокомментировало состоявшуюся 6 апреля в Брюсселе встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В регионе
8 апреля 2022 г. 15:31
МИД Турции: Мы активно поддерживаем усилия по установлению мира и стабильности в регионе

Министерство иностранных дел Турции прокомментировало состоявшуюся 6 апреля в Брюсселе встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы рады, что в результате встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, организованной президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, министры иностранных дел двух стран договорились о начале подготовки мирного договора и создании совместной пограничной комиссии между двумя странами до конца апреля.

Турецкая Республика активно поддерживает усилия по установлению мира и стабильности в регионе".

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Версия на английском языке Turkish FM commends Ilham Aliyev-Nikol Pashinyan meeting in Brussels
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan arasındakı görüşə münasibət bildirib

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