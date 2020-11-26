МИД Турции прокомментировал резолюцию Сената Франции по Карабаху

МИД Турции назвал резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху "проявлением нелепого и оторванного от фактов" понимания ситуации. Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.
Данная резолюция Сената Франции демонстрирует, почему Минская группа ОБСЕ до сих пор не смогла решить эту проблему, отмечается в заявлении.
Ранее в Сенат Франции был представлен проект резолюции № 145 "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики", который был обсужден и принят 25 ноября. За проголосовали 305 из 306 сенаторов. Единственным сенатором, который проголосовал против этого проекта резолюции, стала Сильвия Гуа-Шавен.
Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что принятая резолюция "не что иное, как обычный клочок бумаги".