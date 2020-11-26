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МИД Турции прокомментировал резолюцию Сената Франции по Карабаху

МИД Турции прокомментировал резолюцию Сената Франции по Карабаху Данная резолюция Сената Франции демонстрирует, почему Минская группа ОБСЕ до сих пор не смогла решить эту проблему
В регионе
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26 ноября 2020 г. 11:29
МИД Турции прокомментировал резолюцию Сената Франции по Карабаху
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МИД Турции назвал резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху "проявлением нелепого и оторванного от фактов" понимания ситуации. Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Данная резолюция Сената Франции демонстрирует, почему Минская группа ОБСЕ до сих пор не смогла решить эту проблему, отмечается в заявлении.

Ранее в Сенат Франции был представлен проект резолюции № 145 "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики", который был обсужден и принят 25 ноября. За проголосовали 305 из 306 сенаторов. Единственным сенатором, который проголосовал против этого проекта резолюции, стала Сильвия Гуа-Шавен.

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что принятая резолюция "не что иное, как обычный клочок бумаги".

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry comments on French Senate's resolution on Karabakh

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