МИД Турции призвал граждан страны покинуть север Ирака

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ МИД Турции настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть север Ирака в связи с проводимым там "референдумом", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"МИД Турции ранее рекомендовал турецким гражданам воздержаться от посещения части территории Ирака, последнее предупреждение вышло 18 октября 2016 года. Проводимый 25 сентября референдум в Северном Ираке может открыть дорогу новым проблемам безопасности и угрозам в Ираке. В связи с этим мы сочли необходимым распространить действие данного ранее предупреждения на районы (Северного Ирака) Дохук, Эрбиль и Сулеймания. Настоятельно рекомендуем покинуть эти территории турецким гражданам, если у них нет крайней необходимости там находиться", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.