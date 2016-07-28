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    МИД Турции призвал Германию экстрадировать связанных с Гюленом прокуроров

    Некоторые прокуроры Турции, которые принимали непосредственное участие в организации попытки, смогли вылететь в Германию

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Некоторые прокуроры Турции, которые принимали непосредственное участие в организации попытки военного переворота и которые поддерживают руководителя террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена, смогли вылететь в Германию. Как сообщает Report со ссылкой на Reuetrs, об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. 

    По его словам, в связи с этим МИД Турции обращается к немецким властям с просьбой экстрадировать их.

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