МИД Турции призвал Германию экстрадировать связанных с Гюленом прокуроров

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Некоторые прокуроры Турции, которые принимали непосредственное участие в организации попытки военного переворота и которые поддерживают руководителя террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена, смогли вылететь в Германию. Как сообщает Report со ссылкой на Reuetrs, об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в связи с этим МИД Турции обращается к немецким властям с просьбой экстрадировать их.