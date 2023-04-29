МИД Турции: Принятие Северного Кипра в ТЮРКПА - значимо для всего тюркского мира

Решение принять ассамблею Турецкой Республики Северного Кипра в качестве члена-наблюдателя в Парламентскую ассамблею тюркских государств (ТЮРКПА) будет полезным для всего тюркского мира.

Решение принять ассамблею Турецкой Республики Северного Кипра в качестве члена-наблюдателя в Парламентскую ассамблею тюркских государств (ТЮРКПА) будет полезным для всего тюркского мира.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Турции.

"Мы очень рады, что на 12-м пленарном заседании ТЮРКПА, организованном Великим национальным собранием Турции, Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве члена-наблюдателя в ТЮРКПА. Мы поздравляем государства-члены ТЮРКПА с этим историческим решением, которое поспособствует укреплению отношений киприотов-турок, которые являются неотъемлемой частью тюркского мира, с тюркскими государствами. Мы надеемся, что это решение будет полезным для Турецкой Республики Северного Кипра и тюркского мира", - говорится в публикации.