​МИД Турции: Принять условия России невозможно

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Если нарушения границ не будет, подобный кризис не повторится"".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в ответ на условия России заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

Дипломат отметил, что выплата требуемой Россией компенсации невозможна.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков выдвинул условие касательно выплаты Турцией компенсации за самолет, сбитый турецкой стороной за нарушение ее воздушной границы. Несколько дней назад аналогичное условие было также выдвинуто послом России в Турции Андреем Карловым: "Каких-либо заявлений от Турции не будет принято до тех пор, пока не будут принесены извинения, не накажут ответственных и не возместят нанесенный ущерб".

Напомним, что 24 ноября за нарушение турецкой границы был сбит российский боевой самолет, после чего Москва применила против Турции ряд экономических санкций.