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МИД Турции предупредил Армению

МИД Турции предупредил Армению Решительно осуждаем открытие в Ереване "памятника Немезис", посвященного совершившим в начале 1920-х годов покушения против османских политических и военных лидеров, азербайджанских чиновников того периода и даже некоторых османских граждан армянского про
В регионе
27 апреля 2023 г. 04:20
МИД Турции предупредил Армению

Решительно осуждаем открытие в Ереване "памятника Немезис", посвященного совершившим в начале 1920-х годов покушения против османских политических и военных лидеров, азербайджанских чиновников того периода и даже некоторых османских граждан армянского происхождения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Открытие этого позорного памятника прославляет кровавый теракт, в результате которого был убит 31 наш дипломат и члены их семей. То, как это событие было представлено в армянской прессе, также свидетельствует, что в некоторых умах все еще сохраняется искаженная интерпретация истории.

Такие провокационные шаги, несовместимые с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению прочного и долгосрочного мира и стабильности в регионе, наоборот, негативно скажутся на процессе нормализации", - отмечается в заявлении.

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