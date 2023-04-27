МИД Турции предупредил Армению

Решительно осуждаем открытие в Ереване "памятника Немезис", посвященного совершившим в начале 1920-х годов покушения против османских политических и военных лидеров, азербайджанских чиновников того периода и даже некоторых османских граждан армянского про

Решительно осуждаем открытие в Ереване "памятника Немезис", посвященного совершившим в начале 1920-х годов покушения против османских политических и военных лидеров, азербайджанских чиновников того периода и даже некоторых османских граждан армянского происхождения.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Открытие этого позорного памятника прославляет кровавый теракт, в результате которого был убит 31 наш дипломат и члены их семей. То, как это событие было представлено в армянской прессе, также свидетельствует, что в некоторых умах все еще сохраняется искаженная интерпретация истории.

Такие провокационные шаги, несовместимые с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению прочного и долгосрочного мира и стабильности в регионе, наоборот, негативно скажутся на процессе нормализации", - отмечается в заявлении.