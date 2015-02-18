​МИД Турции отреагировал на отзыв протоколов из парламента Армении

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая сторона не считает правильным отзыв армяно-турецких протоколов из парламента Армении. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство IHA, Танжу Бильгич отметил, что два протокола по нормализации армяно-турецких отношений имели также региональное значение – с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Кавказе.

Пресс-секретарь МИД Турции подчеркнул, что они не считают правильным шаг Армении, добавив, что он показал изначально неискреннюю и неустойчивую позицию Еревана в вопросе протоколов. "Это можно считать новым шагом Армении для того, чтобы обвинять Турцию", – сказал Бильгич.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян 16 февраля обратился с письмом к председателю Национального Собрания Галусту Саакяну, проинформировав о своем решении отозвать из парламента армяно-турецкие протоколы.