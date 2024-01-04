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МИД Турции осудил террористический акт в Иране

МИД Турции осудил террористический акт в Иране Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило террористический акт в иранском городе Керман.
В регионе
4 января 2024 г. 17:01
МИД Турции осудил террористический акт в Иране

Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило террористический акт в иранском городе Керман.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

"С сожалением восприняли весть о гибели и ранениях большого числа людей в результате террористического акта в иранском городе Керман. Решительно осуждаем этот ужасный террористический акт, выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Ирана. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в сообщении.

Несколько взрывов прогремели в минувшую среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. По данным МВД, погибли 84 человека, 284 получили ранения.

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry condemns terrorist attack in Iran
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