МИД Турции осудил террористический акт в Иране

Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило террористический акт в иранском городе Керман.

Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило террористический акт в иранском городе Керман.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

"С сожалением восприняли весть о гибели и ранениях большого числа людей в результате террористического акта в иранском городе Керман. Решительно осуждаем этот ужасный террористический акт, выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Ирана. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в сообщении.

Несколько взрывов прогремели в минувшую среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. По данным МВД, погибли 84 человека, 284 получили ранения.