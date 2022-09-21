МИД Турции осудил попытку России провести "референдум" на территории Украины

Министерство иностранных дел Турции (МИД) выступило с заявлением, в котором осудило попытки провести «референдум» в регионах Украины, подконтрольных России.

Министерство иностранных дел Турции (МИД) выступило с заявлением, в котором осудило попытки провести "референдум" в регионах Украины, подконтрольных России.

Об этом местному бюро Report сообщили в МИД Турции.

Отмечается, что Турция обеспокоена попытками проведениями "референдума" на подконтрольных России территориях Украины:

"Подобные незаконные факты не будут признаны международным сообществом. Наоборот, оживление дипломатического процесса усложнит усилия и усугубит нестабильность. Пользуясь случаем, мы вновь заявляем о нашей поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, которую мы подчеркивали после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Мы еще раз заявляем, что готовы внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование войны", - говорится в заявлении.