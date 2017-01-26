МИД Турции осудил отказ Греции выдать восемь бежавших военных

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ МИД Турции выразил протест против решения Верхового суда Греции, отказавшего в экстрадиции восьми бежавших в Грецию военных, которых Анкара обвиняет в участии в попытке переворота в июле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы протестуем против этого решения суда, вынесенного по отношению к людям, которые играли активную роль в попытке переворота, ставшей причиной гибели 248 наших граждан и в ходе которого было совершено покушение на жизнь нашего президента. Это еще раз показало, что наш партнер и союзник Греция не принимает даже минимальных мер по борьбе с терроризмом. Подобная позиция греческого суда открывает дорогу безнаказанности тех, кто нарушил права (граждан) и международные нормы", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Страна, которая сама пережила подобный переворот, стала его защитником. Мы будем и дальше добиваться возврата преступников и суда над ними, используя все правовые пути. Это решение принято по политическим мотивам. Мы оценим его влияние на наше сотрудничество в борьбе с терроризмом, по другим двусторонним и региональным темам", - отмечается в документе.