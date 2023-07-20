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МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции

МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции Министерство иностранных дел Турции осудило акцию с осквернением Корана, которая прошла в четверг в Стокгольме.
В регионе
20 июля 2023 г. 23:04
МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции

Министерство иностранных дел Турции осудило акцию с осквернением Корана, которая прошла 20 июля в Стокгольме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу - Коран, совершенное сегодня (20 июля) перед зданием посольства Ирака в Стокгольме. Мы ожидаем, что Швеция в рамках своих международных обязательств, в частности обязательств в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Европы, примет сдерживающие меры для предотвращения преступления на почве ненависти к религии ислама и миллиардам верующих", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Турция готова к совместной работе со странами, где происходят подобные нападения, в области борьбы с исламофобией, ксенофобией, расизмом и дискриминацией.

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