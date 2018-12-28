МИД Турции осудил строительство новых еврейских поселений

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Турция решительно осуждает решение властей Израиля о строительстве новых поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении МИД республики.

«Решительно осуждаем одобрение властями Израиля строительства почти 2200 новых домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Турция не приемлет это нелегитимное решение Израиля, продолжающего бесцеремонно попирать нормы международного права, включая соответствующие резолюции ООН и Четвертую Женевскую конвенцию», - говорится в коммюнике, передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Ранее стало известно, что власти Израиля одобрили строительство почти 2200 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу.