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    МИД Турции осудил Францию за созыв заседания СБ ООН по Сирии

    Анкара пригрозила Парижу, что это решение отразится на отношениях между двумя странами

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обвинения в поддержке террористов в адрес Франции высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя желание главы МИД Франции созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава МИД Турции подчеркнул, что каждый, кто выступает против операции в Африне, поддерживает террористов.

    "Мы будем рассматривать в том ключе, что Франция стоит на стороне террористов, это отразится на наших отношениях", - сказал он.

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