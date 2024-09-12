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МИД Турции осудил договоренности США и Республики Кипр в сфере обороны

МИД Турции осудил договоренности США и Республики Кипр в сфере обороны МИД Турции осудил подписание дорожной карты в сфере оборонного сотрудничества между США и властями Республики Кипр.
В регионе
12 сентября 2024 г. 01:53
МИД Турции осудил договоренности США и Республики Кипр в сфере обороны

МИД Турции осудил подписание дорожной карты в сфере оборонного сотрудничества между США и властями Республики Кипр.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы осуждаем подписание между США и греко-кипрской администрацией Южного Кипра дорожной карты по развитию сотрудничества в сфере обороны. Эти шаги, предпринятые властями США в ущерб безопасности турецко-кипрской стороны, включая объявление о стратегическом диалоге с администрацией греков-киприотов в июне 2023 года, подрывают нейтралитет позиции США по отношению к острову Кипр и затрудняют поиски эффективного, справедливого и постоянного решения кипрской проблемы", - говорится в заявлении ведомства.

МИД указал, что "считает необходимым для США и Республики Кипр пересмотреть политику, которая может навредить региональной стабильности". Турция, как указали в министерстве, "в качестве государства-гаранта будет продолжать обеспечивать безопасность и благополучие турок-киприотов при любых обстоятельствах".

Никосия и Вашингтон 10 сентября подписали дорожную карту в сфере оборонного сотрудничества. Свои подписи под этим документом поставили министр обороны Республики Кипр Василис Палмас и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. Как заявила Уолландер, "эта дорожная карта двустороннего оборонного сотрудничества способствует достижению общих целей в области безопасности и подтверждает превосходное развитие отношений" между Республикой Кипр и США.

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