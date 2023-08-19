МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

МИД Турции осудил действия миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении турок-киприотов, которые вели в этом районе дорожные работы.

МИД Турции осудил действия миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении турок-киприотов, которые вели в этом районе дорожные работы.

Как сообщает Report , соответствующее заявление внешнеполитического ведомства размешено в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что Турция как страна-гарант по Кипру призывает ООН проявлять равное отношение к греческой и турецкой общинам острова, уважать суверенитет Северного Кипра.

"Как страна-гарант, мы призываем миротворческие силы ООН воздерживаться от действий и риторики, которые могли бы бросить тень на их миссию, выполняемую ими на Кипре в течение почти 60 лет, в равной степени относиться к двум общинам на острове, уважать суверенитет и территориальную целостность Турецкой республики Северного Кипра", - отмечается в заявлении.

В МИД Турции подчеркнули, что возникшая ситуация свидетельствует, что ООН до сих пор не выполнила свои основные обязанности по обеспечению равного подхода к общинам разделенного острова и урегулированию на Кипре.