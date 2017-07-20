МИД Турции обвинил Германию в предоставлении убежища террористам

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Турция обвинила Германию в предоставлении убежища террористам.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие заявления сделал в четверг министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Когда Турция отправляет запрос на выдачу террористов, Германия ссылается на независимость своей судебной системы. А требование немецкой стороны немедленно выдать гражданина Германии, который только лишь проходит по делу о причастности к терроризму, является неуважением к нашей судебной системе", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

"Сделанные ФРГ - страной, которая укрывает у себя террористов из Рабочей партии Курдистана и ФЕТО, - заявления являются недопустимыми и отражают их политику двойных стандартов", - считает Чавушоглу.