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    МИД Турции обвинил Германию в предоставлении убежища террористам

    Чавушоглу также заявил, что ФРГ проводит политику двойных стандартов

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Турция обвинила Германию в предоставлении убежища террористам.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие заявления сделал в четверг министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

    "Когда Турция отправляет запрос на выдачу террористов, Германия ссылается на независимость своей судебной системы. А требование немецкой стороны немедленно выдать гражданина Германии, который только лишь проходит по делу о причастности к терроризму, является неуважением к нашей судебной системе", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

    "Сделанные ФРГ - страной, которая укрывает у себя террористов из Рабочей партии Курдистана и ФЕТО, - заявления являются недопустимыми и отражают их политику двойных стандартов", - считает Чавушоглу.

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