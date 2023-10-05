МИД Турции осудил антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

Антиазербайджанская резолюция, принятая 5 октября Европейским парламентом (ЕП), является примером безответственности, предвзятости и невежества.

Антиазербайджанская резолюция, принятая 5 октября Европейским парламентом (ЕП), является примером безответственности, предвзятости и невежества.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы осуждаем принятие этой резолюции, которая основана на риторике, направленной против нашей страны, со стороны группы депутатов-популистов Европарламента, которые в течение многих лет принимали решения, полные необоснованных обвинений и претензий в адрес Турции.

Мы прилагаем интенсивные усилия для установления постоянного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, для осуществления процесса нормализации отношений с Арменией, для внесения конкретного вклада в мирный процесс между этой страной и Азербайджаном", - отмечает МИД Турции.