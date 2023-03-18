МИД Турции назвал отчет Европарламента по Армении беспочвенными

Министерство иностранных дел Турции назвало отчет Европейского парламента по Армении беспочвенным.

Министерство иностранных дел Турции назвало отчет Европейского парламента по Армении беспочвенным.

Как сообщает Report , с соответствующим заявлением выступил представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.

Он отверг предвзятые утверждения в связи с Турцией и событиями 1915 года.

"Европейский парламент в своем докладе "Отношения ЕС-Армения" от 15 марта 2023 года выступил с беспочвенными утверждениями касательно нашей страны и событий 1915 года. Эти притязания, не имеющие ничего общего с историческими фактами и нормами международного права, для нас не имеют силы.

Вместо того чтобы выступать с такими односторонними и беспочвенными утверждениями, мы призываем Европейский парламент действовать в соответствии с политическим этикетом и международным правом", - отмечается в заявлении.