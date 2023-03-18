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МИД Турции назвал отчет Европарламента по Армении беспочвенными

МИД Турции назвал отчет Европарламента по Армении беспочвенными Министерство иностранных дел Турции назвало отчет Европейского парламента по Армении беспочвенным.
В регионе
18 марта 2023 г. 01:18
МИД Турции назвал отчет Европарламента по Армении беспочвенными

Министерство иностранных дел Турции назвало отчет Европейского парламента по Армении беспочвенным.

Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступил представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.

Он отверг предвзятые утверждения в связи с Турцией и событиями 1915 года.

"Европейский парламент в своем докладе "Отношения ЕС-Армения" от 15 марта 2023 года выступил с беспочвенными утверждениями касательно нашей страны и событий 1915 года. Эти притязания, не имеющие ничего общего с историческими фактами и нормами международного права, для нас не имеют силы.

Вместо того чтобы выступать с такими односторонними и беспочвенными утверждениями, мы призываем Европейский парламент действовать в соответствии с политическим этикетом и международным правом", - отмечается в заявлении.

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