Глава МИД Турции назвал необходимое условие урегулирования конфликта в Украине

Справедливое урегулирование украинского конфликта необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины.

Справедливое урегулирование украинского конфликта необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины.

Как передает Report , об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Hürriyet.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", - сказал Фидан.

По мнению министра, усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году.

"Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются", - сказал он, говоря о диалоге, который ведет с ними Турция.