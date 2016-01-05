​МИД Турции: Нападение на дипломатические представительства Саудовской Аравии недопустимо

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Нападение на дипломатические представительства Саудовской Аравии недопустимо. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции касательно нападения на дипмиссии Саудовской Аравии в Иране.

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи с нарастающим конфликтом в отношениях Саудовской Аравии и Ирана.

"Турция призывает прекратить угрозы и вернуться к языку дипломатии", — говорится в заявлении МИД.

В Саудовской Аравии объявили об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был указан шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. 3 января иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, после чего глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Ираном.