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МИД Турции: Нападение Индии на Пакистан создало риск полномасштабной войны

МИД Турции: Нападение Индии на Пакистан создало риск полномасштабной войны Нападение Индии на Пакистан создало риск полномасштабной войны.
В регионе
7 мая 2025 г. 13:43
МИД Турции: Нападение Индии на Пакистан создало риск полномасштабной войны

Нападение Индии на Пакистан создало риск полномасштабной войны.

Об этом анкарскому бюро Report заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Турции.

В заявлении министерства, касающемся недавних событий между Пакистаном и Индией, выражается обеспокоенность Турции в связи с происходящим между этими странами.

"Нападение Индии ночью 6 мая создало риск полномасштабной войны. Мы осуждаем такие провокационные действия и нападения, направленные на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

В заявлении, призывающем стороны к здравомыслию и воздержанию от односторонних действий, подчеркивается, что Турция надеется на принятие в кратчайшие сроки необходимых мер для снижения напряженности в регионе и создание необходимых механизмов, включая борьбу с терроризмом, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

"Мы поддерживаем призыв Пакистана к расследованию террористического акта, произошедшего 22 апреля", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Turkish MFA: India's attack on Pakistan creates risk of all-out war
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Hindistanın Pakistana hücumu hərtərəfli müharibə riski yaradıb

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