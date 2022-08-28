О нас

МИД Турции: Мы считаем важным проведение свободных выборов для безопасности Ливии

МИД Турции: Мы считаем важным проведение свободных выборов для безопасности Ливии Министерство иностранных дел Турции (МИД) распространило заявление в связи с продолжающимися политическими и военными процессами в Ливии.
В регионе
28 августа 2022 г. 05:55
МИД Турции: Мы считаем важным проведение свободных выборов для безопасности Ливии

Министерство иностранных дел Турции (МИД) распространило заявление в связи с продолжающимися политическими и военными процессами в Ливии.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в МИД страны.

Отмечается, что Турция с большой обеспокоенностью следит за продолжающимся конфликтом в Ливии, в результате которого гибнет мирное население: "Поддержание созданной большими усилиями стабильности очень важно для безопасности и будущего Ливии. Мы призываем стороны действовать в соответствии с пониманием этого, проявлять сдержанность и здравый смысл, мы призываем к немедленному прекращению конфликта".

В министерстве подчеркнули, что растущее насилие в Ливии ставит под угрозу как решимость народа страны добиться устойчивого мира и стабильности, так и развитие политического процесса, в частности, проведение выборов: "В связи с этим мы ожидаем, что стороны сложат оружие и, как можно скорее, сосредоточатся на мирном решении проблем. Турция считает важным как можно скорее провести справедливые, свободные и общенациональные выборы в рамках желаний и ожиданий ливийского народа для обеспечения стабильности, благополучия и безопасности Ливии. Мы продолжим поддерживать наших ливийских братьев в целях обеспечения устойчивого мира и стабильности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: "Liviyanın təhlükəsizliyi üçün azad seçkilərin keçirilməsini vacib sayırıq"

Другие новости из категории

В Турции разбился пассажирский автобус, десятки человек пострадали
В Турции разбился пассажирский автобус, десятки человек пострадали
28 августа 2022 г. 04:42
Эрдоган: Готовы оказать всемерную поддержку народу Пакистана в эти трудные дни
Эрдоган: Готовы оказать всемерную поддержку народу Пакистана в эти трудные дни
27 августа 2022 г. 23:34
Лондон отправит Киеву беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод
Лондон отправит Киеву беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод
27 августа 2022 г. 18:53
В разведке Украины оценили, сколько Искандеров и Калибров осталось у России
В разведке Украины оценили, сколько "Искандеров" и "Калибров" осталось у России
27 августа 2022 г. 15:20
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ Сурмалу
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ "Сурмалу"
27 августа 2022 г. 03:17
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые
27 августа 2022 г. 02:10
Украина экспортировала первый миллион тонн зерна с начала войны
Украина экспортировала первый миллион тонн зерна с начала войны
27 августа 2022 г. 01:48
Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом За заслуги перед Отечеством
Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством"
26 августа 2022 г. 21:19
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Тяжелое ДТП в Турции, пострадали 28 человек
Тяжелое ДТП в Турции, пострадали 28 человек
26 августа 2022 г. 03:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi