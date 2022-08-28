МИД Турции: Мы считаем важным проведение свободных выборов для безопасности Ливии

Министерство иностранных дел Турции (МИД) распространило заявление в связи с продолжающимися политическими и военными процессами в Ливии.

Министерство иностранных дел Турции (МИД) распространило заявление в связи с продолжающимися политическими и военными процессами в Ливии.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в МИД страны.

Отмечается, что Турция с большой обеспокоенностью следит за продолжающимся конфликтом в Ливии, в результате которого гибнет мирное население: "Поддержание созданной большими усилиями стабильности очень важно для безопасности и будущего Ливии. Мы призываем стороны действовать в соответствии с пониманием этого, проявлять сдержанность и здравый смысл, мы призываем к немедленному прекращению конфликта".

В министерстве подчеркнули, что растущее насилие в Ливии ставит под угрозу как решимость народа страны добиться устойчивого мира и стабильности, так и развитие политического процесса, в частности, проведение выборов: "В связи с этим мы ожидаем, что стороны сложат оружие и, как можно скорее, сосредоточатся на мирном решении проблем. Турция считает важным как можно скорее провести справедливые, свободные и общенациональные выборы в рамках желаний и ожиданий ливийского народа для обеспечения стабильности, благополучия и безопасности Ливии. Мы продолжим поддерживать наших ливийских братьев в целях обеспечения устойчивого мира и стабильности".