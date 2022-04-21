О нас
Аудио новости

МИД Турции: Мы не присоединимся к санкциям против России

МИД Турции: Мы не присоединимся к санкциям против России Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России.
В регионе
21 апреля 2022 г. 00:16
МИД Турции: Мы не присоединимся к санкциям против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России.

Как передает Report, об этом заявил он в интервью телеканалу CNN Turk.

"Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против РФ", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что Анкара не намерена обходить введенные против Москвы санкции.

"Мы заявили США, что не будем обходить санкции, введенные против России. Но для нас важна туристическая отрасль и прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму влияние санкций на туристический сектор", - подчеркнул Чавушоглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayacağıq”

Экслюзивные новости

Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi