МИД Турции: Мы не присоединимся к санкциям против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России.

Как передает Report, об этом заявил он в интервью телеканалу CNN Turk .

"Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против РФ", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что Анкара не намерена обходить введенные против Москвы санкции.

"Мы заявили США, что не будем обходить санкции, введенные против России. Но для нас важна туристическая отрасль и прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму влияние санкций на туристический сектор", - подчеркнул Чавушоглу.