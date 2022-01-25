О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Турции и Грузии обсудили региональную безопасность

МИД Турции и Грузии обсудили региональную безопасность Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия посетил с рабочим визитом Турцию.
В регионе
25 января 2022 г. 00:02
МИД Турции и Грузии обсудили региональную безопасность

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия посетил с рабочим визитом Турцию.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на МИД Грузии, в ходе визита Дарсалия встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Были обсуждены вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления стратегического партнерства.

Стороны выразили удовлетворение успешным и плодотворным сотрудничеством между Грузией и Турцией в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества НАТО и Грузии, глобальной и региональной безопасности.

Турецкая сторона подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Gürcüstan XİN rəsmiləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Пашинян: Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией
Пашинян: Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией
24 января 2022 г. 21:46
Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном
Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном
24 января 2022 г. 21:42
Пашинян: Форма правления в Армении должна оставаться парламентской
Пашинян: Форма правления в Армении должна оставаться парламентской
24 января 2022 г. 21:32
СМИ: Основанием для отставки Саркисяна послужило наличие гражданства другой страны
СМИ: Основанием для отставки Саркисяна послужило наличие гражданства другой страны
24 января 2022 г. 20:33
В Армении задержан экс-глава пресс-службы полиции
В Армении задержан экс-глава пресс-службы полиции
24 января 2022 г. 19:38
Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса
Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса
24 января 2022 г. 18:55
Парламент Армении избрал нового омбудсмена
Парламент Армении избрал нового омбудсмена
24 января 2022 г. 17:37
Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии
Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии
24 января 2022 г. 17:05
В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития туркменско-китайского партнерства
В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития туркменско-китайского партнерства
24 января 2022 г. 16:50
Грузинские эксперты: Отставкой президент Армении обособил себя от проблем в стране
Грузинские эксперты: Отставкой президент Армении обособил себя от проблем в стране
24 января 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi