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МИД Турции: формирование правительства приоритетно для новых властей Сирии

МИД Турции: формирование правительства приоритетно для новых властей Сирии Первостепенной задачей для новых властей Сирии является формирование правительства.
В регионе
8 января 2025 г. 00:05
МИД Турции: формирование правительства приоритетно для новых властей Сирии

Первостепенной задачей для новых властей Сирии является формирование правительства.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Turk.

"Первоочередным вопросом является формирование правительства, которое будет служить народу", - сказал Фидан.

Еще одним приоритетом для новых властей Сирии, по его словам, является восстановление страны: Необходимы серьезные шаги по восстановлению, прежде всего в Алеппо, который был разрушен до основания. Чтобы смогли вернуться беженцы".

Важным, по мнению Фидана, также является принятие новой конституции Сирии, возможно, путем проведения референдума, и проведение выборов.

"Однако, чтобы выборы состоялись, необходимо, чтобы вернулись еще 10 млн человек", - сказал глава МИД Турции.

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