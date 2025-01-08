МИД Турции: формирование правительства приоритетно для новых властей Сирии

Первостепенной задачей для новых властей Сирии является формирование правительства.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Turk.
"Первоочередным вопросом является формирование правительства, которое будет служить народу", - сказал Фидан.
Еще одним приоритетом для новых властей Сирии, по его словам, является восстановление страны: Необходимы серьезные шаги по восстановлению, прежде всего в Алеппо, который был разрушен до основания. Чтобы смогли вернуться беженцы".
Важным, по мнению Фидана, также является принятие новой конституции Сирии, возможно, путем проведения референдума, и проведение выборов.
"Однако, чтобы выборы состоялись, необходимо, чтобы вернулись еще 10 млн человек", - сказал глава МИД Турции.