МИД Турции: формирование правительства приоритетно для новых властей Сирии

Первостепенной задачей для новых властей Сирии является формирование правительства.

Первостепенной задачей для новых властей Сирии является формирование правительства.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Turk.

"Первоочередным вопросом является формирование правительства, которое будет служить народу", - сказал Фидан.

Еще одним приоритетом для новых властей Сирии, по его словам, является восстановление страны: Необходимы серьезные шаги по восстановлению, прежде всего в Алеппо, который был разрушен до основания. Чтобы смогли вернуться беженцы".

Важным, по мнению Фидана, также является принятие новой конституции Сирии, возможно, путем проведения референдума, и проведение выборов.

"Однако, чтобы выборы состоялись, необходимо, чтобы вернулись еще 10 млн человек", - сказал глава МИД Турции.