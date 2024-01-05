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МИД Турции: Блинкен прибудет в Турцию сегодня вечером

МИД Турции: Блинкен прибудет в Турцию сегодня вечером Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером в пятницу, 5 января, прибудет в Стамбул.
В регионе
5 января 2024 г. 13:49
МИД Турции: Блинкен прибудет в Турцию сегодня вечером

Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером в пятницу, 5 января, прибудет в Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил дипломатический источник в МИД Турции.

Запланированы встречи госсекретаря США с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Цель визита - обсуждение ситуации на Ближнем Востоке в рамках ближневосточного турне.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер сообщил на брифинге о том, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет "для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами".

По его словам, в ходе турне состоится обмен мнениями относительно принятия экстренных мер по увеличению поставок гуманитарной помощи в Газу и освобождения оставшихся заложников.

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