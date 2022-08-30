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МИД Турции: Безопасность Ирака жизненно важна для нас

МИД Турции: Безопасность Ирака жизненно важна для нас МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с насилием во время акций протестов в Багдаде.
В регионе
30 августа 2022 г. 04:52
МИД Турции: Безопасность Ирака жизненно важна для нас

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с насилием во время акций протестов в Багдаде.

Как передает турецкое бюро Report, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«События в Багдаде превратились в угрозу стабильности, единству и безопасности страны. Стабильность и безопасность дружественного и братского Ирака имеют жизненно важное значение для Турции. В этой связи, мы обеспокоены насилием, распространенным по всей стране», - говорится в заявлении.

В ведомстве призвали конфликтующие стороны в Багдаде к здравому смыслу и сдержанности.

«Мы надеемся, что нынешние политические конфликты будут урегулированы мирным путем и путем инклюзивного диалога, а также будут обеспечены мир и благополучие иракского народа», - отмечается в заявлении МИД.

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