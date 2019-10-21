МИД Турции: Анкара поддерживает политическое решение сирийского кризиса

Турция поддерживает политическое решение сирийского кризиса, а не военное.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в Стамбуле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на фоне приостановки военной операции Анкары "Источник мира" в Сирии.

"Турция решительно поддерживает политический процесс, сирийский кризис не может быть решен военным путем, - отметил министр. - Нам необходимо установить спокойствие [в стране], добиться режима прекращения огня в Сирии для политического урегулирования".

Чавушоглу также в очередной раз подверг критике Соединенные Штаты за поддержку курдских группировок "Силы народной самообороны" (СНС), против которых Анкара ведет борьбу в Сирии.

"Почему наш союзник в лице США продолжал вооружать СНС после победы над "Даиш"? Занимающиеся вопросами безопасности американские круги не выполнили данных нам обещаний", - добавил глава МИД Турции.

Он напомнил, что у курдов в предполагаемой зоне безопасности на северо-востоке Сирии осталось 35 часов на то, чтобы ее покинуть.

"Приостановка нашей операции в Сирии - хочу отметить, что это не режим прекращения огня - завершится через 35 часов. Если в течение этого времени [террористы] не уйдут [с территорий, на которых Турция намерена создать зону безопасности], то операция будет продолжена", - подчеркнул он.