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МИД Таджикистана заявил послу России протест из-за нарушения прав таджиков

МИД Таджикистана заявил послу России протест из-за нарушения прав таджиков Посол России в Душанбе Семен Григорьев сегодня был вызван в МИД Таджикистана.
В регионе
29 апреля 2024 г. 16:43
МИД Таджикистана заявил послу России протест из-за нарушения прав таджиков

Посол России в Душанбе Семен Григорьев сегодня был вызван в МИД Таджикистана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Послу была вручена нота протеста в связи с "массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории России.

МИД Таджикистана также заявил о том, что повсеместно нарушаются права и свобода их граждан в России.

"В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - сказано в сообщении.

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