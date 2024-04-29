МИД Таджикистана заявил послу России протест из-за нарушения прав таджиков

Посол России в Душанбе Семен Григорьев сегодня был вызван в МИД Таджикистана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана.
Послу была вручена нота протеста в связи с "массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории России.
МИД Таджикистана также заявил о том, что повсеместно нарушаются права и свобода их граждан в России.
"В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - сказано в сообщении.