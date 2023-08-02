МИД Швеции поддерживает контакты с генконсульством в Стамбуле после инцидента в Измире

Министерство иностранных дел Швеции находится в тесном контакте с генконсульством в Стамбуле после инцидента со стрельбой в Измире.

Министерство иностранных дел Швеции находится в тесном контакте с генконсульством в Стамбуле после инцидента со стрельбой в Измире.

Как передает Report , об этом журналистам агентствам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство иностранных дел может подтвердить инцидент и находится в тесном диалоге с генеральным консульством в Стамбуле и нашими сотрудниками. Генеральное консульство, в свою очередь, находится в контакте с почетным консульством в Измире и местными властями, - пояснили в МИД. - Генеральный консул Швеции завтра едет в Измир, чтобы ознакомиться с ситуацией и выразить свое участие. Подозреваемый преступник задержан, турецкая полиция расследует инцидент".

МИД не комментирует картину угроз, которая существует в отношении своего представительства, или то, какие меры безопасности принимаются.