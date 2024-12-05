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МИД: Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге

МИД: Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге Министерство иностранных дел России объявило о закрытии Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
В регионе
5 декабря 2024 г. 16:50
МИД: Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге

Министерство иностранных дел России объявило о закрытии Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что такая мера принята в ответ на закрытие российского консульства в польской Познани.

"5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Между тем, глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях 31-го Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который проходит на Мальте, заявил о том, что Польша может закрыть оставшиеся в стране Генконсульства РФ при определенных обстоятельствах.

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