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МИД: Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

МИД: Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках трехсторонних договоренностей глав государств.
В регионе
27 декабря 2023 г. 13:29
МИД: Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Foto: Dp.ru

Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках трехсторонних договоренностей глав государств.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, официальная Москва заинтересована в процветании региона Южного Кавказа.

"Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трехсторонних соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении. Есть предпосылки для улучшения отношений между Арменией и Турцией. И в целом, мы заинтересованы в снижении конфликтности на Южном Кавказе и раскрытии богатого потенциала этого региона, чему, в том числе, могло бы способствовать расширение взаимодействия в рамках консультативно-региональной платформы 3+3", - сказала Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində perspektiv görürük”
Версия на английском языке Foreign Ministry: Russia sees prospect of normalizing relations between Azerbaijan and Armenia

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