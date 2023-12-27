МИД: Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках трехсторонних договоренностей глав государств.

Россия видит перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках трехсторонних договоренностей глав государств.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, официальная Москва заинтересована в процветании региона Южного Кавказа.

"Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трехсторонних соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении. Есть предпосылки для улучшения отношений между Арменией и Турцией. И в целом, мы заинтересованы в снижении конфликтности на Южном Кавказе и раскрытии богатого потенциала этого региона, чему, в том числе, могло бы способствовать расширение взаимодействия в рамках консультативно-региональной платформы 3+3", - сказала Захарова.