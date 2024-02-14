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МИД: РФ серьезно обеспокоена обострением ситуации на Южном Кавказе

МИД: РФ серьезно обеспокоена обострением ситуации на Южном Кавказе Россия серьезно обеспокоена обострением на условной армяно-азербайджанской границе.
В регионе
14 февраля 2024 г. 16:29
МИД: РФ серьезно обеспокоена обострением ситуации на Южном Кавказе

Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации на условной армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

"Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем. Случившееся еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в 2020-2022 годы", - сказала она.

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Версия на английском языке MFA: Russia seriously concerned about worsening situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке XİN: Rusiya Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən ciddi narahatdır

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