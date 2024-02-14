МИД: РФ серьезно обеспокоена обострением ситуации на Южном Кавказе

Россия серьезно обеспокоена обострением на условной армяно-азербайджанской границе.

Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации на условной армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

"Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем. Случившееся еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в 2020-2022 годы", - сказала она.