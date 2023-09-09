МИД Россия: С Китаем работаем над проектами на сумму более $160 млрд

Россия и Китай работают над проектами на сумму более 160 млрд долларов.

Россия и Китай работают над проектами на сумму более 160 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

По его словам, российская сторона ожидает, что по итогам форума "Один пояс, один путь" в октябре будут достигнуты договоренности об инвестициях с Китаем.

"Всего в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 млрд долларов, все они находятся в активной проработке", - сказал он.

Он отметил, что проекты с участием китайской стороны дают положительные результаты. Это проекты по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. В первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60%.