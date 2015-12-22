Россия с 23 декабря облегчит условия получения виз для граждан Грузии

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ С 23 декабря Россия облегчит условия получения виз для граждан Грузии, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"В контексте продолжающегося процесса нормализации российско-грузинских отношений и в интересах стимулирования позитивных тенденций между нашими странами начиная с 23 декабря 2015 года гражданам Грузии будут оформляться деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым по действительным приглашениям, выдаваемым в установленном порядке органами ФМС России", - говорится в заявлении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российская сторона твердо настроена и дальше предпринимать шаги, направленные на облегчение условий общения граждан двух стран, не исключая в последующем введения безвизового режима на основе взаимности.