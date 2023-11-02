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МИД: Россия приветствует все контакты для нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД: Россия приветствует все контакты для нормализации отношений между Баку и Ереваном Россия приветствует все контакты для нормализации между Баку и Ереваном.
В регионе
2 ноября 2023 г. 14:45
МИД: Россия приветствует все контакты для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Мария Захарова

Россия приветствует все контакты для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

Захарова отметила, что Москва приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Баку и Ереваном: "Мы приветствуем все то, что идет на пользу сторонам и региону в целом. Со своей стороны мы исходим из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей. Он включает подписание мирного договора между двумя странами, разблокировку экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию границы, диалог на уровне гражданского общества и многое другое", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что Россия готова организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində təmasları alqışlayırıq”
Версия на английском языке Foreign ministry: Russia welcomes all contacts to normalize Baku-Yerevan relations

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