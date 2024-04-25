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МИД: Россия поддерживает все усилия Азербайджана и Армении по делимитации границ

МИД: Россия поддерживает все усилия Азербайджана и Армении по делимитации границ Россия поддерживает все усилия Азербайджана и Армении по делимитации границ.
В регионе
25 апреля 2024 г. 13:34
МИД: Россия поддерживает все усилия Азербайджана и Армении по делимитации границ

Россия поддерживает все усилия Азербайджана и Армении по делимитации границ.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"Мы поддерживаем регулирование всех без исключения вопросов, касающихся делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, исключительно дипломатическими методами. Мы исходим из того, что договоренности должны носить устойчивость, сбалансированный и взаимоприемлемый характер. Они должны служить основой для достижения прочного мира в регионе. И мы подтверждаем готовность и далее оказывать сторонам консультативное содействие по делимитации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - заявила Захарова.

Ранее в соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

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Версия на английском языке Moscow: Russia supports all efforts of Azerbaijan and Armenia to delimitate borders
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Azərbaycan və Ermənistanın sərhədlərin delimitasiyası üzrə bütün səylərini dəstəkləyirik

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