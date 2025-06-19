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МИД: Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня

МИД: Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Украиной.
В регионе
19 июня 2025 г. 15:20
МИД: Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня

Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга на ПМЭФ заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", - сказала она.

По ее словам, в ходе очередного третьего раунда российская сторона планирует обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Rusiya nümayəndə heyəti iyunun 22-dən sonra İstanbula gedə bilər

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