МИД: Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня

Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Украиной.

Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга на ПМЭФ заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", - сказала она.

По ее словам, в ходе очередного третьего раунда российская сторона планирует обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса.